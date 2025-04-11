Vatandaş Özgür Özel'i dinlemedi, boykot çağrısı işe yaramadı! İşte sonuçlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vatandaşları sokağa davet etmesi ve hemen ardından yerli markalara boykot çağrısı oldukça tartışıldı. Hükümet tarafından 'Ekonomi darbesi' olarak adlandırılan boykot çağrısı esnafa ne kadar yansıdı?
Vatandaşlar CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısını doğru buluyor mu? gibi soruları araştıran Areda araştırma şirketi çarpıcı sonuçlara ulaştı. İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı ve yabancı basına Türkiye'yi şikayet etmesi oldukça tartışma konusu oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik boykot çağrısı ile ilgili; "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz." ifadelerini kullanmıştı
"VATANDAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA DEĞİL!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve yabancı ülkelere şikayet etme konusunu vatandaşlara soran Areda araştırma şirketi, ortaya çıkan sonuçları paylaştı.
Yapılan araştırmaya göre; Özel'in boykot çağrısını, araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 58.9'u desteklemediğini ifade etti.
İşte detaylar: