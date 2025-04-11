Vatandaş Özgür Özel'i dinlemedi, boykot çağrısı işe yaramadı! İşte sonuçlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı ve yabancı basına Türkiye'yi şikayet etmesi oldukça tartışma konusu oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik boykot çağrısı ile ilgili; "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz." ifadelerini kullanmıştı