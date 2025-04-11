Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto: "Refah Sınır Kapısı açılsın"

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

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Büyükelçilik önünde "Kapılar açılsın, yardımlar ulaşsın", "Sınırlar açılsın, Gazze yaşasın", "Gazze'de insani kriz sona erdirilsin" ve "Refah Sınır Kapısı açılsın" yazılı pankart ve dövizleri taşıyan platform üyeleri, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Platform adına açıklama yapan Filistin Vakfı Ankara Temsilcisi Hamdi Akın Halıcı, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için Mısır'ın sınır kapılarını açması gerektiğini söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birinin yaşandığını söyleyen Halıcı, "Gazze ile dış dünya arasında kalan son nefes borusu olan bu kapının kapalı tutulması, binlerce yaralı ve hasta için ölüm anlamına gelmektedir. Ambulanstan ilaç sevkiyatına, gıda tırlarından bebek mamalarına kadar her şey bu kapının açılmasını beklemektedir." dedi.

Müslüman ülkelere, liderlerine ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapan Halıcı, şunları kaydetti:

"Gazze'ye engelsiz insani yardım koridorları açılmalıdır. Un, su, ilaç, konserve, bebek maması gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması öncelikli olmalı, hava ve kara köprüleri kurulmalıdır. İsrail ile olan ekonomik, diplomatik, askeri tüm ilişkiler tamamen sonlandırılmalıdır. Ümmetin onuru, çıkarların önünde gelmelidir. Kudüs ve Mescidi Aksa'ya yönelik tehditlere karşı ortak savunma hattı kurulmalıdır. Bu emaneti yalnız bırakan her adım, işgale cesaret vermektedir. Filistinli mültecilerin korunması için yeni ve güçlü bir bölgesel insani sistem inşa edilmelidir."

Açıklamanın ardından gruptakiler, elçilik önünden ayrıldı.