İstanbul protestolarında 59 kişi daha tahliye edildi! Dün 102 genç bırakılmıştı

Perşembe günü Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102'i gencin tahliyesi sonrası bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu olan 59 kişi daha tahliye edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlara tepki olarak düzenlenen Saraçhane protestolarında gözaltına alınıp tutuklanan 59 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararı verilenler arasında Saraçhane'de konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Selinay Uzuntel de bulunuyor.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkemenin kararında "suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, CMK'nin 100. Maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC. Anayasa'sının 36. md. belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek" tahliye kararı verildiği belirtildi.

Dün 102 kişi serbest bırakıldı

Dün de tutuklu olan 102 kişi için tahliye kararı verilmiş, 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırılmıştı. Tahliye edilenler arasında "her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınan Berkay Gezgin de vardı.

Tarkan çok sevindim demişti

Dün gelen tahliyeler için Tarkan'dan böyle bir paylaşım gelmişti:

