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Maltepe'de halı sahada fenalaşan vatandaş kurtarılamadı

İSTANBUL Maltepe'de 37 yaşındaki Cihan Yerlikaya halı sahada maç yaparken fenalaştı. Yerlikaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Esenkent'te, 6 Nisan Pazar akşamı arkadaşlarıyla halı sahada maç yapan Yerlikaya aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerlikaya, ambulansla Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

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