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Trump'tan savaş açıklaması: Rusya harekete geçmeli

Trump'tan savaş açıklaması: Rusya harekete geçmeli

Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Ben başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı" diyerek Rusya'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Rusya, son bir haftada Donetsk ve Sumi bölgelerinde üç yerleşim yerini ele geçirdiğini, Ukrayna'nın askeri altyapılarına yönelik ağır saldırılar düzenlediğini açıkladı.

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Donald Trump'tan ses getirecek 'savaş' çıkışı! Rusya-Ukrayna savaşı için iki tarafla da temaslarını sürdüren Trump, "Rusya'nın harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Trump savaşa ilişkin "Asla olmaması gereken bu savaş ben başkan olsam olmayacaktı. Rusya’nın harekete geçmesi gerekiyor. Korkunç ve anlamsız bir savaşta haftada binlerce insan ölüyor" diye konuştu.

RUSYA: SON 1 HAFTADA DONETSK VE SUMİ'DE 3 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 5-11 Nisan tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, İHA üretim ve depolama atölyeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, son 1 haftada Ukrayna'da 3 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilerek, "Sumi bölgesindeki Basovka ve Juravka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Katerinovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 1200 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 660 uçak, 283 helikopter, 51 bine yakın İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 796 tank ve zırhlı araç, 1534 çok namlulu roketatar, 23 bin 471 obüs ve havan topu ile 33 bin 965 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

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