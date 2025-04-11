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Barış Alper Yılmaz için Samsun'a geldiler!

Barış Alper Yılmaz için Samsun'a geldiler!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı uzun süredir takip eden İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, bu akşam Samsun'da oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçını tribünden takip edecek.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların milli yıldızı Barış Alper Yılmaz da bu karşılaşmada göz hapsinde olacak.

WEST HAM İZLEYECEK

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Barış Alper Yılmaz'ı takip etmişti. İngilizlerin bu akşam oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçında da milli yıldızı tribünden izleyeceği öğrenildi.

SEZON SONU TEKLİF BEKLENİYOR

West Ham'ın iki yetkilisinin Samsun'daki maçta milli yıldızı izleyeceği ve rapor hazırlayacakları belirtildi. İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması ve milli yıldız için resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor.

BARIŞ ALPER'İN SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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