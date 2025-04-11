UBS ve Commerzbank altın fiyatı tahminlerini yükseltti

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. UBS, altının bu yıl 3 bin 500 dolara ulaşacağını öngörürken, Commerzbank 2025 sonunda ortalama 3 bin dolar bekliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Bu ortamda altına olan ilgi arttı ve fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

ALTINDA HEDEF FİYAT YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda altının onsu 3 bin 237 dolara yükseldi. UBS, altın fiyatlarının 3 bin 500 dolara çıkacağını öngörürken, Commerzbank yıl sonu tahminini 2 bin 850 dolardan 3 bin dolara güncelledi.

Deutsche Bank, 2025 ve 2026 için altın fiyat tahminlerini de artırdı.