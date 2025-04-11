Erdoğan, Şara ve Subianto ADF 2025'te buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 başladı; forumun açılışına Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı. Erdoğan, forum kapsamında Şara ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelirken, etkinlikte küresel meselelerin ele alınacağı 50'den fazla oturum gerçekleştirilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) başladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da, "4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti.

Forumda 3 gün boyunca muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

ADF 2025'teki faaliyetler, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebilecek, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

50'ye yakın ülkeden 950 gazetecinin de takip ettiği forum, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle 13 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.