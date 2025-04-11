İBB soruşturmasında yeni gelişme: 24 şirkete kayyum atandı

İBB'ye yönelik soruşturmada 24 şirkete doğrudan kayyum, 28 şirkete de denetim kayyumu atandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında İBB'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirket için karar verildi.

24 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Söz konusu 24 şirkete doğrudan kayyum atandığı bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyum atandığı öğrenildi.

ARALARINDA İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi şirketler bulunuyor.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kararda, şirketlerin yasa dışı sanal bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ettikleri ve bu yolla suçtan elde edilen gelirin aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Bu çerçevede şirketlerin yönetim organlarına CMK 133 ve ilgili kanunlar gereği denetim kayyumu atanmasına karar verildi.

İŞTE O ŞİRKETLER

Kayyum atanan şirketler arasında kamuoyunda bilinen bazı şirketler de bulunuyor.

Bunlar şu şekilde:

- İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

- Trend İnşaat Sanayi ve Ticaret

- Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret

- Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi

- Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi

- Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi

- Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

- Asır Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- Asak Araç Kiralama Anonim Şirketi

- Asoy İnşaat Anonim Şirketi

- Mufa İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

- Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi

- Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

- Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi

- Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi

- Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

- UrbanMedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

- Panoffect Medya Anonim Şirketi

- Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

- MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

- SEV Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TMSF ARTIK YETKİLİ

İlgili karara göre, kayyum atanan şirketlerin yönetim organlarının tüm karar ve işlemleri TMSF onayına tabi olacak.

Bu durum, şirketlerin sadece yönetimlerinin değil, ortaklık payları ve menkul kıymetleri üzerindeki yetkilerinin de TMSF gözetiminde olacağı anlamına geliyor.

El koyma kararlarının İstanbul 6., 9., 10. ve 12. Sulh Ceza Hâkimlikleri’nin farklı tarihli değişik iş dosyaları üzerinden alındığı öğrenildi.

GEREKÇE: SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRİN AKLANMASI

Soruşturma dosyasına göre, söz konusu şirketlerin yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden kara para aklama, suç örgütüne finansal destek sağlama ve bu faaliyetleri şirket yapıları üzerinden yürütme iddialarıyla gündeme geldiği bildirildi.

Suç gelirlerinin şirketler aracılığıyla sisteme sokularak meşrulaştırıldığı, bu nedenle TCK 220 ve 282. maddeleri kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi.