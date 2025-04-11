Murat Kurum’un paylaşımı büyük beğeni topladı topladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yenilenen tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin kar altındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ankara'nın kalbindeki saklı bahçemiz Saraçoğlu..." ifadelerini kullandı. Kar manzaraları kısa sürede büyük beğeni topladı.Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlık tarafından yenilenen tarihi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kar manzarası görüntülerini paylaştı.
Büyük beğeni topladı
Kurum paylaşımında "Ankara'nın kalbindeki saklı bahçemiz Saraçoğlu..." ifadelerine yer verirken karlarla örtülü 'Saraçoğlu' görüntüleri büyük beğeni topladı.
11 Nisan 2025 ❄️— Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2025
Ankara’nın kalbindeki saklı bahçemiz Saraçoğlu… pic.twitter.com/r5F4cbS42M