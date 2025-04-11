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İran, ABD tarafının "tehditlerden vazgeçmesi" durumunda anlaşma ihtimalini yüksek görüyor

İran, ABD tarafının "tehditlerden vazgeçmesi" durumunda anlaşma ihtimalini yüksek görüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, yarın Umman'da ABD ile yapılacak görüşmelerde, Amerikan tarafının nükleer dışındaki konuları gündeme getirmesinin ve tehditleri bir kenara bırakmasının anlaşma ihtimalini artıracağını söyledi.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Revançi, "Geçmişte olduğu gibi ve angajman politikası doğrultusunda İran, barışçıl nükleer programını görüşmeye hazırdır ve son birkaç aydır Çin, Rusya ve üç Avrupa ülkesiyle bu konuyu görüşmektedir." dedi.

Umman'da yarın yapılacak nükleer görüşmelere ilişkin Revançi, "Amerikan tarafı ilgisiz konuları ve talepleri gündeme getirmez ve tehditlerden vazgeçerse bir anlaşmaya varma olasılığı yüksektir. İran, karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve etkileşime inanır ve her türlü zorbalığı reddeder." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı.

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