Trump Türkiye'ye gelecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın mayısta Orta Doğu gezisinde Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceğini açıkladı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Washington'da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında yapacağı Orta Doğu turu ve olası Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'BAŞKA ÜLKELERDE BU GEZİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR'

Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak başka ülkelerde bu gezinin bir parçası olabilir" yanıtını verdi.

TRUMP TÜRKİYE'Yİ DE ZİYARET EDECEK Mİ?

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.