BIST 9.381
DOLAR 38,06
EURO 43,20
ALTIN 3.953,43
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da demiryolu binasında şüpheli çanta patladı

Yunanistan'da demiryolu binasında şüpheli çanta patladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da demiryolu şirketi merkez binasındaki şüpheli bir çantada patlama meydana geldiği bildirildi.

Abone ol

Yunanistan'da kimliği belirsiz kişiler yerel saatle 20.35'te bir Yunan gazetesi ve internet sitesine telefon etti.

Yaklaşık 35-40 dakika sonra demiryolu şirketi Helenik Tren'in başkent Atina'daki merkez binasında patlama olacağını kaydetti.

PAYLAŞAM YAŞANDI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre belirtilen süre içerisinde söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı.

Polis ekipleri bölgedekileri tahliye etti.

Olaya ilişkin inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan maç sonrası hakeme sarı kart tepkisi
Okan Buruk'tan maç sonrası hakeme sarı kart tepkisi
Trump Türkiye'ye gelecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
Trump Türkiye'ye gelecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
Osimhen: Galatasaray kalbimde kalacak
Osimhen: Galatasaray kalbimde kalacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Beyaz Saray'dan İran'a: Diplomasi işe yaramazsa bedeli ağır olur
Beyaz Saray'dan İran'a: Diplomasi işe yaramazsa bedeli ağır olur
Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü
Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü
İran, ABD tarafının "tehditlerden vazgeçmesi" durumunda anlaşma ihtimalini yüksek görüyor
İran, ABD tarafının "tehditlerden vazgeçmesi" durumunda anlaşma ihtimalini yüksek görüyor
Esad rejiminin devrilmesinin ardından 400 bin Suriyeli geri döndü
Esad rejiminin devrilmesinin ardından 400 bin Suriyeli geri döndü
Trump'tan Çin'e zeytin dalı! Misilleme yapmayan ülkelere sevindiren haber
Trump'tan Çin'e zeytin dalı! Misilleme yapmayan ülkelere sevindiren haber
Murat Kurum’un paylaşımı büyük beğeni topladı topladı
Murat Kurum’un paylaşımı büyük beğeni topladı topladı
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanının eşi Latife El Durubi ile görüştü
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanının eşi Latife El Durubi ile görüştü
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye suç duyurusu
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye suç duyurusu