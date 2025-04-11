Yunanistan'da demiryolu binasında şüpheli çanta patladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da demiryolu şirketi merkez binasındaki şüpheli bir çantada patlama meydana geldiği bildirildi.

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Yunanistan'da kimliği belirsiz kişiler yerel saatle 20.35'te bir Yunan gazetesi ve internet sitesine telefon etti.

Yaklaşık 35-40 dakika sonra demiryolu şirketi Helenik Tren'in başkent Atina'daki merkez binasında patlama olacağını kaydetti.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre belirtilen süre içerisinde söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı.

Polis ekipleri bölgedekileri tahliye etti.

Olaya ilişkin inceleme başlattı.