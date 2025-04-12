Hastalarla ilgili iğrenç ifadeler! Doktorların yazışmaları ifşa oldu: Görevden uzaklaştırıldılar

Konya'da bir devlet hastanesinde görevli bazı doktorların kadın hastalar hakkında cinsel içerikli yazışmaları ifşa oldu. WhatsApp grubundaki mesajların sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında doktorlar görevden uzaklaştırıldı.

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabından Konya’daki bir devlet hastanesinde görevli bazı doktorların WhatsApp grubundaki skandal yazışmaları paylaştı. İddiaya göre, kadın hastalar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler içeren mesajlar grupta paylaşıldığı görüldü. Mesajların ortaya çıkmasına vesile olan doktor, bu tutumun uzun süredir sürdüğünü ve rahatsızlık yarattığını belirtti.

"Hayatımın aşkını kaçırttınız"

Sosyal medyaya yansıyan ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görülüyor. “Sarışın fena”, “tişörtten görünüyordu”, “Hayatımın aşkını kaçırttınız” gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar büyük tepki topladı.

Doktorlar görevden uzaklaştırıldı

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkililerinin inceleme başlattığı aktarıldı. Söz konusu doktorların görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Selçuk Üniversitesi'nden açıklama geldi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sosyal medyada tepki yağdı

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı skandal mesajları “iğrenç” diyerek tanımladı. Bir kullanıcı, “Umarım saçma sapan para cezası almazlar. Direkt ihraç.” derken, bir başkası “Meslekten men edilirler inşallah” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar sadece doktorları değil, denetimsizliği, liyakatsizliği ve kurumların iç denetim mekanizmalarını hedef aldı.