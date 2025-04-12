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Kar ve soğuk yurdu terk ediyor bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar artacak: İşte Meteoroloji verileri

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Kar ve soğuk yurdu terk ediyor bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar artacak: İşte Meteoroloji verileri

Soğuk hava ve kar yağışı yakında ülkeyi terk edecek. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yeni haftada batı bölgelerden başlayarak artacak. İşte ayrıntılar...

Kar ve soğuk yurdu terk ediyor bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar artacak: İşte Meteoroloji verileri

Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırdı.   Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor.

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Kar ve soğuk yurdu terk ediyor bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar artacak: İşte Meteoroloji verileri

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

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Kar ve soğuk yurdu terk ediyor bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar artacak: İşte Meteoroloji verileri

Marmara'da güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli esen poyraz hafta sonu hızını azaltacak. Sıcaklı bugün 10-12 derecelerde, perşembe günü günü ise 20 dereceye yaklaşacak. Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

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Kar ve soğuk yurdu terk ediyor bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar artacak: İşte Meteoroloji verileri

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar Ankara'da 16, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 25, Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14 dereceye kadar yükselecek.

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