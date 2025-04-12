Kar ve soğuk yurdu terk ediyor bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar artacak: İşte Meteoroloji verileri
Soğuk hava ve kar yağışı yakında ülkeyi terk edecek. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yeni haftada batı bölgelerden başlayarak artacak. İşte ayrıntılar...
Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırdı. Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor.
Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.
Marmara'da güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli esen poyraz hafta sonu hızını azaltacak. Sıcaklı bugün 10-12 derecelerde, perşembe günü günü ise 20 dereceye yaklaşacak. Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar Ankara'da 16, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 25, Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14 dereceye kadar yükselecek.