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Sivas'ta kazanın ardından alev alan tırda sürücü can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'ta kazanın ardından alev alan tırda sürücü can verdi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tarlaya devrilen tırda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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M.E.T. idaresindeki 08 K 7068 plakalı tır, D-100 kara yolu Koyulhisar yakınlarında tarlaya devrildi. Kazanın ardından tırda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü M.E.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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