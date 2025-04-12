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Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yeni gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı.

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Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Zanlılardan 23'ü hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 15'i salıverildi.

Soruşturma: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması başlatılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanlardan rüşvet aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.

Cumhuriyet Savcılığınca teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 3 gün önce 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira bulunmuştu.

Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

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