Victor Osimhen Galatasaray taraftarını kahretti! Veda gibi açıklama

"Şampiyonluk yarışında odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak."