Victor Osimhen Galatasaray taraftarını kahretti! Veda gibi açıklama
Victor Osimhen, Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcünün sözleri, taraftarda üzüntüye neden oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.
Maçta Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte yıldız ismin sözleri:
"İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz."
"Şampiyonluk yarışında odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak."