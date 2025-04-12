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Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gergin başladı. Toplantıya gelen eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında tartışma yaşandı.

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ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hasan Arat, Yamantürk’e “Utanmaz adam” dedi, bunun üzerine Yamantürk ise, “Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" ifadelerini kullandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesini engelledi.

Gerginliğin ardından toplantı başladı ve Yamantürk söz aldı. Hasan Arat'a yönelik ifadeler kullanan Yamantürk, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Beşiktaş'ın kültüründe kaçıp gideni mezara kadar kovalamak var"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ifadeleri şöyle: "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu işin burada üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı, ister Katar Emiri'ni alsın, aha ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım"

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti.

Açıklanan raporda siyah-beyazlı kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun ise 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu ifade edildi.

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