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Bakan Güler, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Bakan Güler, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forumun ikinci günündeki temasları kapsamında, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.

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