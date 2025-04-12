ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından aldığı radikal ticaret kararları, dünya ekonomisinde büyük bir dalgalanma yarattı. Peki Trump’ın ek vergi kararları Türkiye’yi nasıl etkiler?

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Ek vergi uygulamalarıyla Çin başta olmak üzere pek çok ülkeyle karşılıklı misilleme sürecine giren ABD, küresel piyasalarda belirsizlik rüzgarları estiriyor. Bu gelişmeler altın gibi güvenli limanlara yönelimi artırırken, fiyatlar da art arda rekorlar kırıyor.

Posta.com.tr'den İpek Alemdar Göde'ye değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, Trump’ın ticaret politikalarında Türkiye'nin bu süreçte avantajlı konumda olduğunu vurguladı. Bayram’a göre, Trump’ın hedefinde esas olarak Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada gibi ülkeler var. Türkiye ise bu vergi dalgasından en az etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor.

TRUMP EKONOMİK SAVAŞTA “AMERİKA ÖNCELİKLİ” DÖNEM BAŞLATTI

Bayram, Trump’ın göreve geldiğinden bu yana Amerikan ekonomisini önceliklendirdiğini belirterek, “Trump adeta veresiye defterini açtı. NATO başta olmak üzere birçok alandaki desteklerini yeniden gözden geçirdi. Avrupa ülkeleri, güvenliği ABD’ye emanet ederken ekonomik kalkınmalarını sürdürüyorlardı. Ancak Trump bu düzeni bozdu” dedi.

KANADA VE MEKSİKA’YA AYRICALIK, ÇİN’E SERT UYARI

Trump’ın 2 Nisan 2025’te imzaladığı ek vergi kararnamesi, bazı ülkeleri kapsam dışında bırakıyor. Kanada ve Meksika bu ülkeler arasında yer alırken, Çin ve Avrupa ülkeleri yüksek tarifelere maruz kalıyor. Bayram, Trump’ın bu hamlesini “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” taktiği olarak yorumladı.

TÜRKİYE EN DÜŞÜK TARİFE İLE LİSTEDE

Trump’ın uyguladığı tarifeler arasında Türkiye en düşük seviyeden, yani %10 oranında etkileniyor. Bayram’a göre Türkiye, hem ekonomik hem siyasi olarak Amerika'yı sömürmeyen bir ülke olarak bu süreçte görece daha az zarar görecek.

ÜRETİM TÜRKİYE’YE DÖNEBİLİR

Özellikle tekstil sektöründe üretim merkezlerini yurtdışına taşıyan firmaların, yeni gümrük tarifeleri sonrası Türkiye’ye geri dönmesi bekleniyor. Bayram, “Devletimize güvenmeli ve üretime Türkiye’de devam etmeliyiz” diyerek, Türkiye’nin bu ticaret savaşlarından güçlenerek çıkabileceğini ifade etti.