F-16 EDPOD kritik tüm testleri geçti!

F-16 savaş uçaklarına yönelik geliştirilen Elektronik Destek Podunun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı tüm testlerinin başarıyla tamamladı.

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TÜBİTAK BİLGEM tarafından kritik bileşenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptı.

Kacır, "Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, tam bağımsız büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ÇEVRESEL TEHDİTLERİ TANIMLIYOR

F-16 uçaklarına entegre bir radar sinyal algılayıcı olan EDPOD; düşman hedef ve takip radarları, füze güdüm radarları ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılama, bu çevresel tehditleri tanımlayarak kayıt altına alma, yüksek kapasiteyle ham veri kaydı ve hassas konum belirleme gibi yeteneklere sahip.

F-16 EDPOD’un öne çıkan bir diğer özelliği ise görev sonrası analizlerde büyük öneme sahip olan radar temas bilgilerini, konum bilgilerini ve işaretlerini yüksek kapasiteyle kaydedebilme yeteneği. Ayrıca tespit edilen tehdit bilgileri, anlık olarak belirli veri kanallarıyla diğer silahlı kuvvet unsurlarıyla paylaşılabilecek şekilde tasarlandı.

F-16 EDPOD'un, muadili yurt dışı menşeili sistemlerle karşılaştırıldığında, kritik bileşenlerinin yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) tarafından geliştirilmesi, savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığı azaltmasıyla elektronik harp alanında Türkiye'ye kritik bir yetkinlik kazandırıyor.