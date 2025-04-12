Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesinde, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Bio'nun Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.