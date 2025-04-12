BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesinde, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Bio'nun Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de vahşet! Uzaklaştırma kararı bitti, kadını 13 yerinden vurdu
Arnavutköy'de vahşet! Uzaklaştırma kararı bitti, kadını 13 yerinden vurdu
Fidan, Lavrov'la görüştü
Fidan, Lavrov'la görüştü
Dilek İmamoğlu: Yalnız değiliz, hep birlikte mücadele ediyoruz
Dilek İmamoğlu: Yalnız değiliz, hep birlikte mücadele ediyoruz
Gazze'de can kaybı 50 bin 933'e çıktı
Gazze'de can kaybı 50 bin 933'e çıktı
İsviçre basınından Erdoğan'a övgü! 'Tarihe geçebilir'
İsviçre basınından Erdoğan'a övgü! 'Tarihe geçebilir'
Pervin Buldan açıkladı: DEM Parti heyeti Adalet Bakanı ile görüşecek
Pervin Buldan açıkladı: DEM Parti heyeti Adalet Bakanı ile görüşecek
F-16 EDPOD kritik tüm testleri geçti!
F-16 EDPOD kritik tüm testleri geçti!
Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem
ABD ile ticarette eylem planı güncelleniyor
ABD ile ticarette eylem planı güncelleniyor
Bakan Güler, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Bakan Güler, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Şehit polis memuru İbrahim Güney için tören düzenlendi
Şehit polis memuru İbrahim Güney için tören düzenlendi
Trump’ın ek vergi kararları Türkiye’yi nasıl etkiler?
Trump’ın ek vergi kararları Türkiye’yi nasıl etkiler?