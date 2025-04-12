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Dilek İmamoğlu: Yalnız değiliz, hep birlikte mücadele ediyoruz

Dilek İmamoğlu: Yalnız değiliz, hep birlikte mücadele ediyoruz

Dilek İmamoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna dair açıklama yaparak, Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların adalet ve eşitlik mücadelesi verdiğini söyledi. "Hiçbirimiz yalnız değiliz" diyen İmamoğlu, umudunun ve inancının güçlü olduğunu belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eşinin tutukluluğuna dair açıklamalarda bulunarak, yalnız olmadıklarını vurguladı. "Bu yalnızca Ekrem ve ekibine yapılan bir hukuksuzluk değil," diyen Dilek İmamoğlu, Türkiye'nin her köşesinden insanların adalet ve eşitlik için mücadele ettiğini belirtti. "Ülkesini seven, değerlerine sahip çıkan milyonlarca insan var; bu yüzden inancım ve umudum hiç kaybolmuyor," dedi.

İpek Özbey'in Sözcü gazetesinde yayımlanan 23 Mart tarihli söyleşisinde, Dilek İmamoğlu, tüm Türkiye'deki haksızlıklara dikkat çekerek, birlikte verilen mücadelenin gücüne inandığını ifade etti. "Hepimiz yalnız değiliz," diyerek, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

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