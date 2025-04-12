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Fidan, Lavrov'la görüştü

Fidan, Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen ADF-2025, Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi’nde ikinci gününde devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF-2025 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

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