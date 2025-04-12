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Arnavutköy'de vahşet! Uzaklaştırma kararı bitti, kadını 13 yerinden vurdu

Arnavutköy'de vahşet! Uzaklaştırma kararı bitti, kadını 13 yerinden vurdu

Arnavutköy'de Z.Ç. isimli kadın evine gittiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. 13 yerinden vurulan kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Uzaklaştırma kararı süresinin silahlı saldırıdan 1 gün önce bittiği öğrenildi.

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Dün akşam, S.H. (42), Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla yaşadığı Z.Ç'yi evine giderken kamyonetle takip etmeye başladı.

Şüpheli S.H, silahla ateş açtığı Z.Ç'yi 13 yerinden vurarak ağır yaraladı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kadının, uzaklaştırma kararı süresinin bitmesinden 1 gün sonra S.H. tarafından silahla vurulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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