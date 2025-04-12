''Erdoğan'a 13 maddelik talep listesi sunuldu'' iddiasına DEM Parti ve DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini 10 Nisan'da Beştepe'de ağırladı. DEM Parti heyetinin görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 13 maddelik talep listesi sunduğu iddia edildi. DEM Parti ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu iddiaya ilişkin açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti heyetini kabul etmesiyle, "Terörsüz Türkiye" şiarıyla PKK'nın silah bırakması sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Görüşmeyle ilgili ortaya atılan bir iddia ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi.

Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz." denildi.

13 maddelik talep listesi iddiası

İddiaya göre bu görüşme sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin de kaldırılması dahil olmak üzere 13 maddelik bir talep listesi Erdoğan'a iletildi. Ancak DEM Parti'den bahsi geçen iddiayla ilgili açıklama geldi.

"Erdoğan'a liste sunulmadı"

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları yalanladı. Doğan, mesajında "DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde "13 Maddelik Talepler Listesi" olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir "Talepler Listesi" gibi yaymak doğru değildir." dedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den (DMM) yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiası doğru değildir. DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan "talep listesi" iddiaları asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak bu kapsamda atılan adımları engellemek isteyenlerin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."