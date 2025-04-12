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İran ile ABD arasındaki müzakereler Umman'da başladı

İran ile ABD arasındaki müzakereler Umman'da başladı

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler Umman'da başladı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile ABD Başkanı'nın Orta doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı" ifadelerini kullandı. Bekayi, görüşmelerde İran ve ABD heyetleri için ayrı odalar tahsis edildiğini, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin iki taraf arasındaki mesajları ileteceğini aktardı.

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