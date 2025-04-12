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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı dikkatle izlenecek. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

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Yurt içinde geçen hafta yatay bir seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9 bin 381 puandan tamamladı.

Yeni haftada gözler faiz kararında olacak. Ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yakından takip edilecek.

Ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu.

Cari işlemler hesabının ise şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Bununla birlikte dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,3 düşüşle cuma gününü 37,8690'dan kapattı.

Pazartesi ödemeler dengesi, salı günü bütçe dengesi, çarşamba konut satış istatistikleri, perşembe TCMB'nin faiz kararı ve konut fiyat endeksi, cuma kısa vadeli dış borç istatistikleri belli olacak.

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