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ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı! 'Yapıcı geçti' mesajı

ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı! 'Yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ilki Umman'da gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin yaptığı görüşmelere ilişkin "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosfer" yorumu yapıldı.

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ABD ve İran arasında son aylarda artan gerginlik, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte yükselirken; tarafların gerginliği azaltmak için başlattıkları müzakere görüşmeleri başladı.

İLK TUR TAMAMLANDI

Bugün iki ülke heyeti Umman'da dolaylı görüşmelerin ilkini gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı" ifadelerini kullanarak duyurduğu görüşmenin ilk turu tamamlandı.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Görüşmede Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.

İRAN BASINI BÖYLE YORUMLADI

İran basını ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin yaptığı görüşmelere ilişkin "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosfer" yorumu yapıldı.

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