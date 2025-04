Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bu gururu anlayamazlar

"Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek "Ülkesini başka ülkelere şikayet edenler bu gururu anlayamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni”nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Turizm başkentimizde, kültür ve ticaret diyarı Antalyamızda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Antalyamızın değerini bir kat daha artıracak bu projede bakanlığımızdan, emeği geçen her işçisine kadar teşekkür ediyorum.

Kıymetli misafirler Akdeniz'in incisi Antalyamız her yıl yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya havalimanımız son iki yıldır 35 milyonluk kapasitesinin üstünde yolcuya hizmet veriyor. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. Mevcut kapasitesinin %12 üzerinde hizmet veren Antalya havalimanımızın kapasitesini artırmak için adımlar attık. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkarttık. Uçak park pozisyonunu da 108'den 172'ye getirdik. Böylece gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi, vizyoner bir projeyi daha şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Kamu-özel iş birliği kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan bu projeyi gerçekleştirdik. Bu kamu- özel iş birliğinin en güzide örneklerinden birisi oldu. Antalya havalimanımız çok daha fazla kişiye hizmet verecektir. 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin fırsatlarını en üst düzeye çıkartmak için 23 yılda pek çok yatırım geliştirdik. Havacılık anlamında küresel ligde en üst sınıfa yükselttik.

"HAVALİMANI SAYIMIZI 58'DEN 60'A ÇIKARACAĞIZ"

2002 yılından bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımız 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da birinci dünyada 7. sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Biz Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Daha sonra da bu hedefleri de tek tek hayata geçiriyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmak niyetinizdeyiz.

CHP'YE TEPKİ: ÜLKESİNİ BAŞKASINA ŞİKAYET EDENLER BU VİZYONU ANLAYAMAZ

Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim bu dik duruşumuz anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında kavgalarıyla baş başa bırakıyor her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz. Bugün olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Ülkemiz için çalışmaya Türkiye için üretmeye kararlıkla devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yeni terminal binalarımızın yeni yapılarımızın şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.