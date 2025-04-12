Beşiktaş - Başakşehir Süper Lig maçı

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş 0-0 Başakşehir (CANLI SKOR)
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rafa, Mustafa
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek