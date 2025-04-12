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Beşiktaş - Başakşehir Süper Lig maçı

Beşiktaş - Başakşehir Süper Lig maçı

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Beşiktaş 0-0 Başakşehir (CANLI SKOR)

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rafa, Mustafa

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek

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