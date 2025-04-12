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Salah, Liverpool'da kalmak için 500 milyon Sterlin'i reddetti!

Salah, Liverpool'da kalmak için 500 milyon Sterlin'i reddetti!

Liverpool'daki kriz sona erdi. Mohamed Salah, 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak takımda kaldı. Suudi Arabistan'dan gelen 500 milyon sterlinlik teklifi reddetti.

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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'da aylardır devam eden Mohamed Salah krizi çözüldü. İngiliz devi, Mısırlı yıldızla yola devam edecek. Salah'ın takımda kalmak için reddettiği teklif ortaya çıktı.

2 YILLIK İMZA, HAFTALIK 400 BİN STERLİN

32 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. BBC'de yer alan haberde, Salah'ın yeni sözleşmesinde haftalık 400 bin sterlin kazanacağı belirtildi. Dünyaca ünlü yıldız bu maaşla Premier Lig'de en fazla kazanan isimler arasında Erling Haaland'ın ardında ikinci sırada yer aldı. Ek olarak Salah ve ailesinin, İngiltere'deki hayatlarından memnun olmasının da sözleşme uzatma konusundaki kararda etkili olduğu aktarıldı.

500 MİLYON STERLİNİ REDDETTİ

Kontratının son senesine girmesi nedeniyle adı birçok takımla anılan Mohamed Salah takımda kalırken büyük bir serveti de reddetti. Salah'ın Suudi Arabistan'dan 500 milyon sterlin kazanabileceği ancak yıldız futbolcunun buna yanaşmadığı belirtildi. Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Avrupa futbolunda başarmak istediği daha fazla şey olduğu ifade edildi.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜLERİNDEN

Mohamed Salah, Liverpool'da geçirdiği 8 sezonda 394 maçta 243 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olma başarısı göstermiş ve daha bir çok rekorun altına imzasını atmıştı.

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