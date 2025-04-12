Türkiye ve Trump korkusu Yunanistan'a geri adım attırdı

Yunanistan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kapsayan kablo döşeme çalışmalarını Türkiye'nin tavrı sonrası erteledi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında kriz yaratan su altı elektrik kablosu projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Atina tarafı, Milli Savunma Bakanlığı'nın kararlı duruşu ve geçtiğimiz günlerde Oval Ofisteki basın toplantısı sonrası yeni bir karar aldı.

TÜRKİYE DİK DURDU, TRUMP PERÇİNLEDİ

Atina iki haftadır İtalyan ‘NG Worker’ gemisinin, Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi-İsrail arasında denizaltı elektrik kabloları döşenmesi projesi çerçevesinde, Güney Ege’de Kasos ile Kerpe adaları arasında, bir bölümü Türkiye’nin deniz yetki alanlarını da kapsayacak çalışmalarına yeniden başlayacağı iddia ediliyordu. Yunanistan çalışmaları bir buçuk ay içerisinde ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.

Yunan basınına göre Atina'nın ikinci kez erteleme kararından Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının Yunanistan'ın tavrına karşı net ve dik duruşu etkili olurken, geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Bİnyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan övgü ile bahsetmesi de etkili oldu.

Yunan medyasında Navtex için günlerdir geri sayım yapılırken, yaşanan gelişmeler sonrası Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetrisis herhangi bir tarih vermeden “Proje, elverişli bir zaman biriminde gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu.

MSB ATİNA'YI AÇIK AÇIK UYARMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Atina'ya Türkiye’nin deniz yetki alanlarında herhangi bir oldubittiye izin verilmeyeceğini açıkça belirtmişti. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

“Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkedir. Türkiye'nin ve KKTC'nin bölgedeki varlığı gözetilmeden maksimalist talepler çerçevesinde Yunanistan, GKRY ile üçüncü taraflar tarafından planlanan ve ülkemizin rızası alınmadan deniz yetki alanlarımızdan geçmesi planlanan, fizibiletesi olmayan, yeterli kaynak tahsis edilmemiş ve tamamen tahrik amaçlı projelerin Doğu Akdeniz'de ısrarla sürdürülmeye çalışılması mümkün değildir. Hak ve menfaatlerimizi gözetmeyen bu tür davranışlara karşı bizim tutumumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önce ne yaptıysak yine aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda ısrarcı olunmasının bir anlamı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ada'daki Türk varlığını yok sayan, hassas dengeleri bozma amaçlı her türlü girişime karşı Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm tedbirler tarafımızdan alınmaktadır.

Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyecektir.”

TRUMP NETANYAHU GÖRÜŞMESİNDE ERDOĞAN'I ÖVMÜŞTÜ

Yunan basınına göre, Atina'nın Türkiye’nin deniz yetki alanlarını da kapsayacak denizaltı elektrik kablosu döşemesi çalışmasını erteleme kararının ardında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Binyamin Netanyahu ile Oval ofiste gerçekleşen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak övgü dolu sözler yer alıyor.

Trump söz konusu açıklamasında "Erdoğan adında bir adamla harika bir ilişkim var. Onu seviyorum, o da beni seviyor, bu da medyayı çıldırtıyor. Gerçekten çetin biri ve çok zeki. Hiç kimsenin yapamadığını yaptı. Hakkını vermek lazım" ifadelerini kullanmıştı.