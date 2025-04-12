Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım. Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız."

"Futbolun altın kuralı bu"

"Eğer savaşmazsanız, geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız! Futbolun altın kuralı bu."

"Hedefimiz hala devam ediyor"

"Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız."

"Bu tip oyuncular istiyorum"

"Mustafa, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum. "

"Hepimiz acı çekiyoruz"

"Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor."