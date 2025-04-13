İsviçre'de binlerce kişiden Filistin'e destek

İsviçreliler, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek için toplandı. "Filistin'e Özgürlük" ve "Katil İsrail" pankartları taşıdılar.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tepki çekiyor. Bu kapsamda İsviçre'nin Cenevre kentinde Place De Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırıları protesto için kent merkezinde yürüdü.

"KATİL İSRAİL"

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça "Filistin'e Özgürlük", "Katil İsrail" ve "Gazze'de soykırım son bulsun" sloganları attı.

İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan protestocular, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyguladığı politika dolayısıyla eleştiren eylemciler, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, yaklaşık 3 saatin sonunda Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi.