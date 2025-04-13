BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
HABER /  DÜNYA

İsviçre'de binlerce kişiden Filistin'e destek

İsviçre'de binlerce kişiden Filistin'e destek

İsviçreliler, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek için toplandı. "Filistin'e Özgürlük" ve "Katil İsrail" pankartları taşıdılar.

Abone ol

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tepki çekiyor. Bu kapsamda İsviçre'nin Cenevre kentinde Place De Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırıları protesto için kent merkezinde yürüdü.

"KATİL İSRAİL"

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça "Filistin'e Özgürlük", "Katil İsrail" ve "Gazze'de soykırım son bulsun" sloganları attı.

İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan protestocular, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyguladığı politika dolayısıyla eleştiren eylemciler, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, yaklaşık 3 saatin sonunda Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
Suudi Arabistan'dan "kaçak hac" açıklaması!
Suudi Arabistan'dan "kaçak hac" açıklaması!
Hulusi Akar: Artık kimse Türkiye ve Azerbeycan'a yan bakamayacak
Hulusi Akar: Artık kimse Türkiye ve Azerbeycan'a yan bakamayacak
Ole Gunnar Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz
Ole Gunnar Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz
Türkiye Maarif Vakfı, 55 ülkede 70 binden fazla öğrenciye hizmet veriyor
Türkiye Maarif Vakfı, 55 ülkede 70 binden fazla öğrenciye hizmet veriyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Google için hukuki düzenleme yapacağız
Bakan Uraloğlu açıkladı: Google için hukuki düzenleme yapacağız
Ankara'da kız öğrenciyi darp ederek videoya alan 4 öğrenci tutuklandı
Ankara'da kız öğrenciyi darp ederek videoya alan 4 öğrenci tutuklandı
Pendik'te drift atan sürücüye 47 bin 378 lira ceza
Pendik'te drift atan sürücüye 47 bin 378 lira ceza
ABD, bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tarifelerden muaf tuttu
ABD, bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tarifelerden muaf tuttu
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcının tezgah yeri iptal edildi
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcının tezgah yeri iptal edildi
RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı