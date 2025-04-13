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Fenerbahçe'de Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı. Diego Carlos da teknik heyet tercihi nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun

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