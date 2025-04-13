Mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular stadı terketmeyen taraftardan böyle özür diledi
Beşiktaş kendi evinde Başakşehir'e 2-0 yenilerek taraftarını kahretti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar futbolcuları ve Solskjaer'i protesto etti. Beşiktaş'ta futbolcular ve Solskjaer soyunma odasından geri gelip taraftardan özür diledi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar, maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculara tepki gösterdi.
Müsabakanın ardından kuzey kale arkasında yer alan taraftarları alkışlamaya giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tepki görürken, Norveçli çalıştırıcı soyunma odasına gitti.
Karşılaşmanın ardından stadyumu terk etmeyen Siyah-Beyazlı taraftarlardan özür dilemek için futbolcular ve teknik Direktör Solskjaer, sahaya geri döndü.
Taraftarların takıma yönelik tepkilerini dinleyen futbolcular, siyah-beyazlı futbolseverleri sakinleştirmeye çalıştı.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, alınan mağlubiyetten dolayı tribünlerden bir süre ayrılmayan taraftarlarla konuştu.