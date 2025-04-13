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Konya'da kadın hastalar için skandal mesajlar paylaşan doktorlarla ilgili yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da kadın hastalar için skandal mesajlar paylaşan doktorlarla ilgili yeni gelişme

Konya'da WhatsApp grubunda hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

"Baya iyi"

Sosyal medyaya yansıyan ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görülüyor. “Sarışın fena”, “tişörtten görünüyordu”, “Hayatımın aşkını kaçırttınız” gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar büyük tepki toplamıştı.

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