BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
HABER /  GÜNCEL

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye'yle yapılan görüşmelerde, iki tarafın da nihai hedefin, diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması dahil olmak üzere ilişkilerin "tamamen normalleştirilmesi" anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Abone ol

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Mirzoyan, kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü söyleyen Mirzoyan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

Türkiye ve Ermenistan arasında "hava sahasının kullanımı" gibi konularda somut adımlar atıldığını ifade eden Mirzoyan, iki ülkeden uzmanların Alican Sınır Kapısı ile bunun Ermenistan tarafı olan Margara'nın yanı sıra Gümrü-Kars demir yolu hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan bazı konularda ise ilerleme sağlanamadığını dile getiren Mirzoyan, "Üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaportu olan Ermenistan ve Türk vatandaşlarına sınırı açmak için bir anlaşmamız vardı. Maalesef bu anlaşma hala hayata geçirilemedi." diye konuştu.

"Normalleşme" mesajı

İkili ilişkilere dair konuşan Mirzoyan, "Her iki taraf da, nihai hedefin, diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması da dahil olmak üzere ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi olduğu anlayışına sahip." dedi.

Bakan Fidan'la görüşmesinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayabilecek fırsatların da ele alındığını belirten Mirzoyan, "Diyaloğumuz yalnızca diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırın resmen açılmasından ibaret değil. Bu, iki ülke arasında gerçekleşebilecek büyük bir ticaretle ilgili. Ayrıca bazı ortak enerji ve transit projelerini de ele aldık." ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformlarda işbirliği konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Mirzoyan, "Çünkü gerçekler, Orta Doğu gibi meseleler söz konusu olduğunda, görüşlerimizin ve algılarımızın bazen sanıldığından daha yakın olduğunu göstermektedir." dedi.

- Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri

Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakere edilen barış anlaşması konusuna ilişkin soruya ise Mirzoyan, "tarihi ve eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelediği anlaşmanın imzaya tamamen hazır olduğunu savundu.

Azerbaycan'ın barış anlaşması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun lağvedilmesi şartına değinen Mirzoyan, "Bir çatışma yoksa o zaman Minsk Grubu'na da ihtiyaç yoktur." dedi.

Mirzoyan ayrıca, Azerbaycan'la Minsk Grubu'nun lağvedilmesine ilişkin belge ile barış anlaşmasını aynı gün imzalamak istediklerini söyledi.

Azerbaycan'ın barış anlaşmasıyla ilgili olarak toprak bütünlüğü konusundaki güvencelerin tamamlanmasını şart koştuğu Ermenistan Anayasa değişikliğine ilişkinse Mirzoyan, gerekli güvencelerin halihazırda mevcut olduğunu savundu.

Mirzoyan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıma konusunun, taraflar arasında imzalanması öngörülen barış anlaşmasında da yer alacağını söyledi.

Bakan Mirzoyan ayrıca, Azerbaycan'la barış anlaşması imzaladıktan sonra Avrupa Birliği Gözlem Misyonu'na ihtiyaçları kalmayacağını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
7 yaşındaki Cumali kayboldu! Ekipler bölgede
7 yaşındaki Cumali kayboldu! Ekipler bölgede
Fenerbahçe'de Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Konya'da kadın hastalar için skandal mesajlar paylaşan doktorlarla ilgili yeni gelişme
Konya'da kadın hastalar için skandal mesajlar paylaşan doktorlarla ilgili yeni gelişme
Bayrampaşa'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
Bayrampaşa'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
Mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular stadı terketmeyen taraftardan böyle özür diledi
Mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular stadı terketmeyen taraftardan böyle özür diledi
Kenan Yıldız'ın klas gol attığı maçta Juventus kazandı
Kenan Yıldız'ın klas gol attığı maçta Juventus kazandı
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi
Üsküdar'da kapı önüne çöp dökme kavgasınde 1 kişi hayatını kaybetti
Üsküdar'da kapı önüne çöp dökme kavgasınde 1 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de bir apartman dairesine silahlı saldırı
Küçükçekmece'de bir apartman dairesine silahlı saldırı
Dominik'te eğlence mekanında çatı çökmüştü: Ölü sayısı 226'ya yükseldi
Dominik'te eğlence mekanında çatı çökmüştü: Ölü sayısı 226'ya yükseldi
İsviçre'de binlerce kişiden Filistin'e destek
İsviçre'de binlerce kişiden Filistin'e destek
Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi