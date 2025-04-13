Ticaret Bakanlığı harekete geçti 6 ayda 67 firmaya 93,7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret piyasasında yapılan denetimlerde, son 6 ayda 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değiştiği, tüketicilerin çevrim içi mağazalardan alışveriş yapma eğiliminin arttığı belirtildi. Konuyla ilgili düzenlemelerin hızla uygulamaya konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, tüketici alışverişlerinin temelini oluşturan mesafeli sözleşmelerde, siparişe konu ürünün deneme, görme, inceleme gibi fırsatının olmaması, tüketiciyi daha da korumaya muhtaç hale getirdiği vurgulandı.

Sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususların yasal düzenlemelerle güvence altına alındığının altı çizilen açıklamada, mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemelerin yapıldığı anımsatıldı.

Uygulamaya ilişkin sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda, Bakanlık tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarımız neticesinde, cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında, 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde, 18 firmaya toplam 40,3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise 49 firmaya toplam 53,4 milyon lira idari para cezası uygulanmış olup, halihazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir. Böylece, son 6 ayda e-ticaret denetimlerinde 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası uygulanmış oldu."