"Dini değerleri aşağıladığı" iddia edilen akademisyen için yetkisizlik kararı

Yıldız Teknik Üniversitesinde akademisyenlik yapan Uğur Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya, görevsizlik kararı nedeniyle rektörlüğe gönderildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen Kutay hakkında ders verdiği sırada "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçunu işlediği iddiasıyla yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Şikayeti inceleyen savcılık, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisinin ilgili üniversitenin rektörlüğünde olması gerekçesiyle "görevsizlik" kararı verdi.

İlgili dosya Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildi.