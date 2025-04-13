İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin! Yapılan son anketin sonucu çok konuşulur
|
Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye soruldu. Sonuç bir hayli şaşırttı...
Asal Araştırma 21-28 Mart tarihlerinde yapılan son anketi paylaştı. 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yapılan ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir? " diye soruldu.
111
Anketin sonuçlarına göre ilk sırada ne Ak Parti ne MHP ne de CHP yer aldı. İşte anket sonuçları:
211
"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?"
Hiçbiri: %39.5
311
AK Parti: %21.4
411