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İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin! Yapılan son anketin sonucu çok konuşulur

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İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin! Yapılan son anketin sonucu çok konuşulur

Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye soruldu. Sonuç bir hayli şaşırttı...

İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin! Yapılan son anketin sonucu çok konuşulur

Asal Araştırma 21-28 Mart tarihlerinde yapılan son anketi paylaştı. 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yapılan ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir? " diye soruldu.

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İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin! Yapılan son anketin sonucu çok konuşulur

Anketin sonuçlarına göre ilk sırada ne Ak Parti ne MHP ne de CHP yer aldı. İşte anket sonuçları:

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İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin! Yapılan son anketin sonucu çok konuşulur

"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?"

Hiçbiri: %39.5

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İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin! Yapılan son anketin sonucu çok konuşulur

AK Parti: %21.4

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