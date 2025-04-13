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Kadın hastalar için skandal mesajlar! O doktorlar hakkında flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadın hastalar için skandal mesajlar! O doktorlar hakkında flaş karar

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı. Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktorları gözaltına aldı. Doktorların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görevden uzaklaştırıldılar

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

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