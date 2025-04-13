Trump-Erdoğan görüşmesi nerede olacak? Hakan Fidan'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beklenen Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili "Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, “Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık.” dedi.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin, "Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyaretine ilişkin de Dışişleri Bakanı Fidan, "Genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut, uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'deki bir numaralı önceliği istikrar ve güvenliğin temini

Bakan Fidan, ADF'nin kapanış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki bir numaralı önceliğinin, istikrar ve güvenliğin temini olduğunu vurgulayarak, bunun için hem Suriye'deki aktörlerin hem de Suriye dışındaki aktörlerin özen göstermesi ve provokasyondan kaçınılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyacına yaptığı katkının boyutlarının belli olduğunu kaydeden Fidan, "İsrail'in uzun zamandır Suriye içinde yürüttüğü operasyonların aslında çok fazla istikrara değil, istikrarsızlığa hizmet ettiği de ortada." dedi.

Suriye'de tarafların karşı karşıya gelmesi riski

Hakan Fidan, Suriye'de İsrail, ABD, Türkiye, Rusya gibi aktörlerin hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için teknik, askeri düzeyde ve özellikle hava çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Buradaki amacın bir kazaya meydan verilmemesi olduğunu bildiren Fidan, bunların yeri geldikçe kamuoyu ile paylaşıldığına değindi.

Fidan, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin "kardeş" ülkesi olduğunun altını çizerek, Azerbaycan'da, İsrail ile Türk heyetleri arasında yapılan "çatışmasızlık mekanizması" görüşmesine ev sahipliği için Bakü'ye teşekkürlerini sundu.