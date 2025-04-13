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İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

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İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

TCMB'nin yaptığı faiz indirimleri, bankacılık sektöründe kredi faizlerine yansımaya devam ediyor.İhtiyaç kredisi faiz oranları da geriliyor. Bankaların sunduğu kredi seçeneklerinde son durum nasıl?

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

12 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 12 ay vade ile 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları netleşti. İrem Çınar'ın haberine göre işte bankaların faiz oranları:

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İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,40
Aylık Taksit: 5.872,64 TL
Toplam Ödeme: 70.759,18 TL

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İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 5.638,73 TL
Toplam Ödeme: 67.952,26 TL

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İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %5,04
Aylık Taksit: 6.145,65 TL
Toplam Ödeme: 74.035,30 TL

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