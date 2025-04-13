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Rusya, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu

Rusya, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduklarını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, 8 JDAM güdümlü hava bombası, ABD üretimi 7 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 207 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemlerince vuruldu."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının pilotunun görevi esnasındaki hava çatışmasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Zelenskiy, çatışmanın yeri ve pilotu ölen F-16'nın akıbetiyle ilgili bilgi paylaşmamıştı.

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