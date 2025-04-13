AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Herhangi bir Cumhurbaşkanı adayını elemiş değiliz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tv100'de gazeteci Talat Atilla'nın sorularını yanıtladı. Akbaşoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diploması hakkında 'şaibeli' dedi, "Herhangi bir Cumhurbaşkanı adayını elemiş değiliz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tv100 canlı yayınında gazeteci Talat Atilla'nın sorularını yanıtladı. Akbaşoğlu, "Şaibeli kurultay diyen, beni arkadan hançerlediler" diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi?" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz herhangi bir Cumhurbaşkanı adayını elemiş değiliz. Bu eleme varsa bizzat CHP’nin içinden yapıldı. İmamoğlu şaibeli bir diplomaya sahip zaten.

CHP’nin kendi içinden yapılan yolsuzluk şikayetleri üzerine savcılık soruşturma başlattı.Bırakalım bütün kurumlar kendi üzerine düşenleri yapsınlar, sonucunu hep beraber görelim. Yargılama sonucunda insanlar masumsa masumiyeti ortaya çıksın, hırsızlık, yolsuzluk yapanlar da gerekli cezaya çarptırılsın.

3-4 haftadır olup biten bir tiyatrodur. Senaryosunu CHP’nin yazdığı bir CHP tiyatrosu izliyoruz. Kendileri yazıp kendileri oynuyor. Niçin gündemi saptırmaya, Türkiye’ye zarar vermeye çalışıyorsunuz? Gerçeğin ortaya çıkartılmasından mı korkuyorsunuz?

Vandalizme davetiye çıkaran ve adeta sandıktan umudunu keserek sokaklarda kaos oluşturarak ve mandacı bir zihniyetle dışarıdan yardım dilenerek zavallı bir durumda olan CHP Genel Başkanı var.

ÖZEL: AHLAKİ VE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE

"Özel'in bu sözünün doğru olabilmesi için, ahlaki ve psikolojik olarak üstün olmak için haklı olmak lazım.Ortada somut deliller, itiraflar var. Bizzat kendisi ifade vermiş olanlar var. Mahkeme yargılama yapacak. Özel’in bir dediği ile bir dediğini birbirini tutmuyor.

Ahlaki ve psikolojik olarak üstün olmak demesi komik düşüyor. Yanıltıcı aynalara bakmasın. Özgür Özel sirk aynalarıyla kaplı bir odada dolaşıyor.

"CHP EŞİTTİR CUNTA, CUNTA EŞİTTİR CHP"

"100 yıllık bir partiyi marjinal bir örgüte dönüştürme beceresine sahip bir genel başkan ile karşı karşıyayız. CHP eşittir cunta, cunta eşittir CHP.

Vandalizme davetiye çıkaran ve adeta sandıktan umudunu keserek sokaklarda kaos oluşturarak ve mandacı bir zihniyetle dışarıdan yardım dilenerek zavallı bir durumda olan CHP Genel Başkanı var.

CHP’nin ulusal kodlarına bağlı, CHP seçmenine en büyük hakaret en büyük zarardır. Cumhuriyet tarihinin büyük yolsuzluk dosyası ile karşı karşı karşıyalar. Bunun üstünü örtmek için uğraşıyorlar."

ERKEN SEÇİM SORUSU

"Biz şimdi seçime gidip tekrar kazanacağız. Süremizi neden kısaltalım? Bizim işimiz vaktimizden çok. Biz eser ve hizmet peşindeyiz."

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK ?

Nisan ayı sonu, mayıs ayı başı gibi bu konuda önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Malazgirt'in önemini Sayın Bahçeli' de hatırlatmıştı. İmralı'nın çağrısına uyularak, bütün coğrafyalarda, tüm unsurlarla silahların bırakılacağı, yeni bir dönemi başlatmalıyız.