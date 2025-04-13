BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
HABER /  GÜNCEL

Uşak'te feci kaza karı koca hayatını kaybetti

Uşak'te feci kaza karı koca hayatını kaybetti

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Eşme-Ulubey kara yolunda ilerleyen İ.K (66) yönetimindeki 45 K 5693 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında karşı yönden gelen B.Ö (26) idaresindeki 64 LT 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan 64 LT 767 plakalı otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 64 LT 767 plakalı otomobildeki Gülümser Arıkan'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücülerle, M.Ö (28) ve Mustafa Arıkan (55) ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
Gazzelileri Suriye'deki kamplara yerleştirme planı yürütülüyor iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Gazzelileri Suriye'deki kamplara yerleştirme planı yürütülüyor iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
İstanbul Havalimanı'nda "üçlü pist operasyonu" 17 Nisan'da başlıyor
İstanbul Havalimanı'nda "üçlü pist operasyonu" 17 Nisan'da başlıyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Kadın hastalar için skandal mesajlar! O doktorlar hakkında flaş karar
Kadın hastalar için skandal mesajlar! O doktorlar hakkında flaş karar
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçan üniversite öğrencisinin kahreden ölümü
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçan üniversite öğrencisinin kahreden ölümü
Rusya, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu
Rusya, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu
AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Herhangi bir Cumhurbaşkanı adayını elemiş değiliz"
AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Herhangi bir Cumhurbaşkanı adayını elemiş değiliz"
Trump-Erdoğan görüşmesi nerede olacak? Hakan Fidan'dan açıklamalar
Trump-Erdoğan görüşmesi nerede olacak? Hakan Fidan'dan açıklamalar
Van'da deprem oldu! AFAD son dakika açıkladı, son depremler listesi
Van'da deprem oldu! AFAD son dakika açıkladı, son depremler listesi
İzahı kabul edilmeyenler incelemeye sevk edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
İzahı kabul edilmeyenler incelemeye sevk edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama