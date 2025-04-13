Gazzelileri Suriye'deki kamplara yerleştirme planı yürütülüyor iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

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DMM'den yapılan açıklamada, İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve Türkiye'de de yankı bulan iddiaların daha önce yalanlandığı anımsatıldı.

Bahse konu haberde geçen, "İddialar yalanlanmadı" iddiasının da yalan olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, 'Türkiye ve Katar işbirliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi' gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir.

Türkiye, Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."